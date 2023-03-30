韓國國家武器採購部門表示，韓國自製的KF-21「獵鷹」(Boramae)戰鬥機，在3月28日完成了首次武器裝備測試，試射了固定式機砲與中程空對空飛彈，成功

檢驗其作戰能力。這一次武器測試，是派出2架原型機分別執行機砲射擊與飛彈射擊。

航空識別(Air Recognition)報導，韓國國防採辦計劃管理局 (DAPA) 稱，2架原型機從位於首爾以南300公里的泗川市空軍第三飛行訓練場起飛，在韓國南部沿海外的水域，進行了武器測試。

目前KF-21有4架原型機，其中1號機主要機身結構測試，因此這次執行任務的是2號機與3號機，它們都已安裝雷達和武器系統。2號機負責試射「流星」空對空飛彈；3號原型機則試射了100發自動機砲。

DAPA 表示，這回測試，檢查了武器攜帶與發射期間，飛機的結構、發動機和空氣動力學特性，因此2呢機發射的是同等重量的樣彈，並沒有點火裝置。

自去年 7 月飛機首飛以來，韓國已完成4架 KF-21 原型機，並進行150多次試飛。泗水組裝廠還在進行5號機與6號機的製作，將會在今年上半年度出廠，並加入試飛的行列，直到2026 年 2 月，至少要進行約 2,000架次的飛行。

KF-21 是設計來取代韓國老舊的F-4D/E 幽靈戰機(Phantom II)和F-5E/F 猛虎戰機(Tiger II)戰鬥機。研發計畫於2015年啟動，原型機於2021年4月亮相，僅花6年的時間就完成，相當快速。韓國軍方期望，2026年就可以進入韓國空軍服役。