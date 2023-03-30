日本人氣女子偶像團體「乃木坂46」的成員池田瑛紗，日前開心在社群上宣布考入東京藝術大學藝術系。然而，卻有一位該校的外包人員在推特上發文， 稱：「能濫用職權的時刻到了！」遭到網友撻伐，而近期該職員的下場曝光，引發一陣討論聲浪。

綜合日媒報導，池田瑛紗於26日在社群上宣布自己成為東京藝術大學藝術系的學生。豈料，有一位該校的外包工作人員，在推特上引用相關報導，並配文表示：「能濫用職權的時刻到了，我來了！」引發網友不滿，更讓不少粉絲擔憂池田瑛紗的人身安全。對此，該職員現已將貼文刪除，並解釋：「之前的推文中有誤導性的字句，因此我將其刪除。」不過，網友們對此發言並未買單，紛紛在該貼文底下批評，而今該職員的帳號已轉為私密，貼文也無法查看。

然而，儘管貼文已被刪除，但相關話題仍在網路上引發熱議，對此，東京藝術大學在官網上發表聲明，表示已和該職員解除合約，並指出：「藝術廣場的外包人員於26日在個人推特上發表了非常不恰當的文字，敝校已經要求他針對此事說明，也要求對方妥善處理。對於因那些文字而感到恐懼、憤怒、痛苦的人，致上最誠摯的歉意。」

此外，由於校方此次的處理速度相當果決、迅速，因此也受到網友們的大力稱讚，紛紛表示：「很合理的處理方式」、「震攝那些留下惡作劇字句的人」、「回應速度太棒了。」