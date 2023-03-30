俄羅斯蘇（Su）-35戰機擊落烏克蘭戰機

烏克蘭高官說，俄羅斯航太部隊（VKS）出動新一代戰機，尤其是蘇（Su）-35等占取空優，讓基輔愈來愈難對付。

據美國廣播公司新聞（ABC News）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）29日報導，對美國來說，這位烏克蘭高官的說法來得真不是時候。直到一周前，華盛頓還有截然不同的說法。西方官員主張，由於烏克蘭的防空系統，俄羅斯無法占得空優，而狀況並沒有顯見的改變。

然而，置身戰區的烏克蘭官員看法卻和西方官員相反，認為隨著俄羅斯新一代戰機降臨，戰區上空已出現重大變化。從今年初起，莫斯科就遠比以往更頻繁地動用了Su-30、Su-35和Su-57等戰機。

俄羅斯國防部已證實，大批Su-35機隊出現在俄烏邊境機場。而這位烏克蘭高官說，在俄烏戰爭中已取代老舊戰機的Su-35有十分優良而有效的雷達，莫斯科遠比以往更大膽地讓它們進行空中纏鬥，並獲得勝利。此外，這名官員說，俄軍很有效地運用這些戰機，以支援地面作戰。

這位烏克蘭消息人士說，俄軍目前享有的空優實際上充滿危險，令基輔難以對抗。此外，據基輔官員說，俄軍的戰機比烏克蘭多12倍，而這是很嚴重的問題。也因此，他們不斷告訴美國，最後除了提供西方戰機外，沒有其他對策。

先前雖有消息傳出，烏克蘭飛行員在美國接受訓練，但美方不斷否認，如今美國廣播公司新聞再度證實，已有兩名烏克蘭飛行員在亞利桑那州軍事基地，接受戰機模擬器訓練。而這主要的目標在於讓華府判斷，究竟要花多久的時間訓練烏克蘭飛行員，才能讓他們學會駕駛西方戰機。

據說烏克蘭可能獲得40架法製「幻象」（Mirage）2000-9戰機，但分析認為，要拿它們來對付Su-35簡直令人難以置信。無疑「幻象」2000和同樣由達梭航太（Dassault Aviation）打造的「飆風」（Rafale）戰機不能相比，要用它們來對付機動性強的俄製戰機，更是如此。

然而，退役美國飛官甘亞德（Steve Ganyard）指出，有時量也很重要。他強調，俄羅斯在烏克蘭戰區所占取的空優可能改變，「有時量勝於質」，但他並未明確提及「幻象」2000。