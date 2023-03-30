近日一位爸爸分享，他說要帶孩子去買某國民品牌的衣服時，「竟給我露出嫌惡的表情」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛表態支持品牌。對此，醫師沈政男分析，其實大家該思索的是，「這是因為討厭台灣嗎？還是，人家的品牌真的比較有吸引力？」更直言許多人喊出「愛用國貨」口號，但這反而是台灣最令人擔心的地方。

沈政男指出，「愛用國貨造就不了國際品牌」，台灣第一本土成衣品牌的NET，年營業額約80億，他會買的原因是「東西便宜又大碗」，並非是因為NET是本土品牌，而NET也靠著高C/P值在台灣平價成衣市場佔有一片天；反觀UNIQLO，由於剪裁較流線、貼身，所以他近年常買，UNIQLO台灣一年營業額更是超過2百億。

沈政男認為，拿愛國當口號，未必能得到良善結果，真正愛護本土品牌的方法，是營造更好的產業環境，協助擦亮本土品牌的國際形象。沈政男提到，台灣成衣市場一年約2、3千億，但是穿台灣成衣的台灣人不到1成，絕大多數人都是購買外來品牌，難道這些人不愛國、不支持本土成衣品牌？「當然不是嘛！而是，人家的品牌就是比較有吸引力嘛！」

沈政男分析，最值得討論的其實是，「台灣品牌始終是台灣經濟的一個大關卡」，像是越來越少可以搬上國際的台灣本土商業品牌，這是因為做生意是殘酷的競爭，「只有最優勢的品牌可以生存」；若有人說不喜歡某本土品牌，「這時候該思索的是，這是因為討厭台灣嗎？還是，人家的品牌真的比較有吸引力？」這時若拿出40、50年前就用的「愛用國貨」這招，才是台灣最令人擔心的地方。