2022年台灣自行車成車及零組件市場產值超過新台幣2,000億元，年增23％，成為全球第二大生產國，其中電動自行車出口亦首度突破100萬台。台灣為全球高階自行車製造和研發重鎮，在中彰投地區上千家業者共同打造獨特的生態系，旭東即為其中之佼佼者，旭東公司提供自行車數位化生產設備，一路促進產業鏈降低成本及成長。近年隨著電動自行車興起，帶動一波波成長動能，促使供應鏈進行設備更新。旭東不斷開發出數位智能化生產設備，以自動化為導向，結合生產流程物聯網，為客戶量身打造生產線，提升客戶生產效率。

2022年受總體經濟影響，大尺寸面板的出貨量及整體市場規模下滑，使得面板廠需嚴格控制稼動率以維持供需平衡，廠商資本支出亦相對謹慎，將投資集中在既有廠房擴線、升級機台以及提升生產效率。旭東是全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，產品具高性價比優勢，毛利率亦相對較高，因而受面板市況影響相對輕微。

隨著近年積極投入半導體設備市場，旭東已有多項設備被半導體廠及封裝測試廠採用，此外，旭東的檢、量測機採用光學式設計，檢測項目較市場上泛用設備多3-4個檢測項目，檢測效率更高，深獲客戶好評，預期將持續帶動半導體業績成長。整體而言，除穩固自行車、面板設備外，將關鍵核心技術投入半導體設備開發，將成為旭東穩健成長的三支腳，旭東對今年業績審慎樂觀看待。