中國大陸外交部發言人毛寧30日主持例行記者會。有記者提問，巴西政府29日表示，巴西與中國達成了一項協定，不再使用美元作為中間貨幣，而是會使用本幣進行貿易。對此，毛寧表示，中國和巴西今年初簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，巴西人民幣清算安排的建立有利於中國與巴西兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。

毛寧說：「你提到的具體問題，建議向中方的主管部門瞭解。」

巴西外交部當地時間29日引述巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）聲明宣布，巴西已與中國達成一項協議，以本幣而非美元進行雙邊貿易交易。根據該協定，巴西與中國之間的對外貿易和融資業務可以通過將雷亞爾兌換成人民幣進行，反之亦然，從而避免了在交易中將雷亞爾兌換成美元的情況。

ApexBrasil指出，在與巴西30多個戰略性經濟行業會談的重要議程中，ApexBrasil與北歐創新中心（Venture Cup China）和北京海高創新科技有限公司（Hycore Innovation）正式建立了夥伴關係。

ApexBrasil網站顯示，巴西已與中國達成一項協定，未來的雙邊貿易將使用本幣而非美元，即雷亞爾與人民幣可以在貿易中進行直接兌換結算。該項業務將由中國交通銀行控股的巴西BBM銀行與中國工商銀行（巴西）具體負責。ApexBrasil表示，「我們的期望是降低（貿易）成本，進一步促進雙邊貿易和投資便利性」。

根據ApexBrasil發布消息，中國是巴西的主要交易夥伴。2022年，中巴雙邊貿易額達到1505億美元（約合人民幣1兆0365.1億元），創下歷史紀錄，其中巴西出口額為897億美元（約合人民幣6177.7億元），進口額為607億美元（約合人民幣4190.7億元）。

此外，巴西也是中國在拉丁美洲投資的主要國家 (占比約為48％)。2007年至2020年間，中國對巴西的投資額為703億美元（約合人民幣4847.7元），為巴西第八大（亞洲第一大）投資國，超過日本、韓國和印度。2012年至2021年期間，巴西對中國直接投資存量增長了114％，加強了亞洲國家作為巴西公司國際化目的地日益增長的重要性。