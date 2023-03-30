過去48小時內，世界上多國同時發生重大貨幣與貿易政策轉變，首先開啟第一槍的是中國大陸與法國石油公司完成首筆以人民幣進行貿易結算的液化天然氣（LNG），緊接著沙烏地國王批准了該國加入上合組織（SCO）也包含其中的貿易聯盟，再來則是中國大陸和巴西敲定了以2國貨幣進行貿易結算的協議，最後則是東協10國（ASEAN）財長和央行開始展開放棄美元、歐元和日元的會議，並且呼籲淡化VISA, Mastercard等外國支付系統。

綜合外媒報導，本週二（28）中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）和法國道達爾能源公司（TotalEnergies）透過上海石油天然氣交易所（SHPGX）完成了首筆以人民幣結算的液化天然氣（LNG）貿易，該交易所在聲明中表示，這筆交易涉及到從阿拉伯聯合大公國（UAE）進口約6萬5000噸液化天然氣。

China's first yuan-settled liquefied natural gas (LNG) trade was completed on Tuesday through the Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange, with about 65,000 tonnes of LNG imported from the UAE changing hands in the trade. (file pic) pic.twitter.com/7J9KYipvmB — People's Daily, China (@PDChina) March 29, 2023

該司向路透社證實了這筆交易，但未對此發表進一步評論。中國海洋石油集團有限公司，目前尚未回應媒體詢問。近年來，中國大陸強調用人民幣結算石油和天然氣貿易，以建立其國際貨幣的地位，並削弱美元在世界貿易中的影響力。

緊接著本週三（29），沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）批准了一份合作備忘錄，授予沙阿成為上海合作組織（SCO）對話夥伴地位。

上海合作組織成立於2001年，是一個政治、安全和貿易聯盟，旨在對抗西方影響力。該組織目前有8個正式成員國，包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和4個中亞國家。而伊朗預計將在今年成為聯盟的正式成員，去年9月簽署了承諾書。

其他中東國家，如卡達和埃及，與沙烏地阿拉伯一樣，與華盛頓有密切的軍事聯繫，同時也是上海合作組織的對話夥伴，這是成為正式成員的第一步。

同日，巴西和中國大陸達成協議，放棄美元，採用各自的貨幣進行貿易，這將使得中國大陸和巴西能夠直接進行貿易和金融交易，互換人民幣和雷亞爾（BRL），而不用先將貨幣轉換為美元來進行結算 。

First CNN does a segment on de-dollarization, now Fox News also.



What is going on here?



🔊



pic.twitter.com/uBocFnLIMJ — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 27, 2023

巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）表示，這種新安排預計能夠「降低成本」、「促進更大的雙邊貿易，並促進投資」。

根據最新數據，中國大陸是巴西最大的貿易夥伴，占所有進口商品的5分之1以上，其次是美國。中國大陸也是巴西最大的出口市場，佔所有出口商品的3分之1以上。

也是本週三（29），東南亞國協10國（ASEAN）財政部長和央銀行總裁的官方在印尼召開會議，首要議程是討論如何減少對美元、歐元、日元和英鎊等主要貨幣的依賴，轉而使用本地貨幣來進行貿易結算。

會議討論了通過本地貨幣交易（LCT）計劃減少對主要貨幣的依賴的努力。這是前一個本地貨幣結算（LCS）計劃的延伸，該計劃已經開始在東協成員國之間實施。

這意味著東協跨境數位支付系統將進一步擴展，允許東協國家使用本地貨幣進行貿易。印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國已於2022年11月達成有關此類合作的協議。此前，印尼的銀行監管機構表示，印尼央行正在準備推出自己的國內支付系統。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）敦促地區政府開始使用當地銀行所發行的信用卡，並逐漸停止使用外國支付系統例如VISA, Mastercard等。他認為，印尼需要保護自己免受地緣政治干擾，他援引了美國、歐盟及其盟友因為烏俄戰爭，對俄羅斯實施的金融業制裁。

There is a reason other countries are trying to do trade settlement in their local currencies.



The US is accelerating de-dollarization by issuing 10,000 unilateral sanctions on foreign entities over the last two decades! And under Biden it is accelerating. pic.twitter.com/pkxOttXnM3 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 25, 2023

佐科威還強調，擺脫西方支付系統對保護交易免受「可能的地緣政治後果」至關重要。