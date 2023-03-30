浩子（左）與大霈合作第2季更有默契。（公視台語台提供）

浩子（謝炘昊）、大霈（李霈瑜）3月30日出席公視台語台《HiHi導覽先生》第2季開播記者會，大霈原本一句台語都不會說，主持後進步許多，浩子笑指大霈主持後有所改變，「 現在去菜市場只要買蔥，菜都阿姨們送」，大霈也自認台語有進步，買菜盡量說台語，可以簡單的日常對話，但坦言：「台語真的比英文還要難學。」

話鋒一轉，大霈說浩子是她的男神，令人好奇浩子到底有什麼魅力，她覺得他始終如一 ，「不只是圈內人、助理，很多人都喜歡他，覺得誠懇可愛。」浩子則一臉暗爽搞笑說：「會不會我在之前的外景節目都穿泳褲，大家看出了端倪。」

浩子還透露按慣例今年暑假會帶小孩到南半球玩1個月，那政府普發的6000元會如何使用，他笑說：「應該不會落入到我的口袋吧。」表示會交給老婆處理。

浩子、大霈首次搭檔就入圍金鐘獎，對他們來說是一大鼓勵，第2季展開，兩人默契更佳，大霈讚浩子是很棒的主持前輩，不僅會接她的話，也會丟球給她，還說這節目也幫助他們更有知名度，「有一次搭計程車，司機從後照鏡看到帶著口罩的我，驚訝到說不出話來。」