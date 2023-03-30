沙烏地王儲穆罕默德．本．薩勒曼持續地將沙烏地的外交關係擴大到傳統西方盟友之外，當中尤其受到矚目的是，沙烏地把眼光轉向東方，極力加強與中國的商業和安全聯繫。而中國介入海灣國家事務，將削弱美國長期以來在中東的影響力。

《華爾街日報》報導稱，沙烏地政府批准該國獲得上海合作組織(SCO)對話夥伴地位，該組織是由中國主導，包括俄羅斯和印度在內，是以亞洲為主體的政治與安全組織。沙烏地政府這一決定是在該區域組織計劃今年5月舉行外長會議之前作出的，伊朗最近也獲得了該組織正式成員國地位。

分析人士說，沙烏地及一些波斯灣鄰國正在採取廣泛行動，希望把外交關係擴大到傳統西方盟友之外，目光明顯轉向東方。而當前正值華盛頓方面關於確保該地區安全的長期承諾存在不確定性之際。這一地區能源豐富，具有戰略意義，幾十年來美國一直是該地區的主導力量，但現在越來越關注崛起的中國和好戰的俄羅斯。

報導指出，本月沙烏地在中國的斡旋下與對手伊朗重新建立了外交關係，這不僅表明中東地區正在進行地緣政治重構，也提升了中國作為該地區新的大國調解人的地位。在舉行了由俄羅斯斡旋的談判之後，沙烏地也即將達成協議，恢復與敘利亞的關係。

上合組織歷來非常重視區域安全合作，而沙烏地與中國和俄羅斯在中東地區的加速互動有可能引發美國不滿。美國對於在中東地區的傳統安全夥伴向美國的全球對手示好持謹慎戒備態度。

研究中國與中東關係的專家、大西洋理事會(Atlantic Council)非常駐高級研究員佛爾頓（Jonathan Fulton）說：「與美國的那些對手互動，似乎表明這種多極化確實在全面展開。」他表示：「我們將看到一個不那麼以美國為中心的海灣或中東會是什麼樣子。」

分析人士表示，中國並未試圖取代美國在中東發揮的廣泛作用，但中國可能逐步削弱美國在中東的優勢地位。美國在中東的持續軍事存在目前無可匹敵。

沙烏地和中國正在強化關係，到目前為止這種關係還是牢牢依託於能源和貿易方面的合作，原因是過去30年中國的石油進口隨著自身經濟的高速發展而迅猛增長。

報導表示，中國是沙烏地第一大貿易夥伴。除石油外，兩國往來範圍已擴大到多個領域，包括大型基礎建設、轉讓無人機和彈道導彈等軍事裝備與核設施。沙烏地的石油公司也與中國的石油化學公司合作，設立總投資高達122億美元的煉油廠與石化產品製造企業。在2022年之前，沙烏地一直是中國最大的石油供應國，直到2023年1-2月才被俄羅斯所取代。