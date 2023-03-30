後天開始就是清明連假，氣象預報顯示今年連假頭幾天跟收假日中部以北及東半部都有降雨機率；另觀光局資料顯示，連假第2日訂房率較高，南部最高達8成，宜花東地區達7成，各地區勢必湧現大量旅遊車潮。高速公路局提醒民眾行駛國道如遇天候不佳，應保持安全距離。

根據中央氣象局天氣預報顯示，今年清明連假前1日至第2日（3月31日至4月2日），中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；第3日及第4日（4月3、4日）水氣稍減少，收假日（4月5日）有鋒面系統接近，中部以北及東半部地區降雨機率將漸提高。高公局提醒民眾，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，以應變突發狀況。

另依據觀光局資料，連假期間以第2日訂房率較高，南部地區最高達8成，宜花東地區達7成，又本次連假長達5天，各地區勢必湧現大量旅遊車潮。高公局規劃匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中高乘載管制路段及時段包括：4月1日6至12點國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月2日至5日每日13至18點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道，結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局提醒民眾，本次連假天數較長，管制措施亦較多，建議開車出門前可利用高速公路1968 App查詢管制措施並瞭解國道即時路況，妥善規劃行程。