結合科技改善空汙問題，台中市政府環保局積極建置「空品感測器物聯網」，成果受各界肯定，繼日前奪下「2022雲端物聯網創新獎」等獎項後，環保局以「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」參加「2023 GO SMART Award」國際競賽，再度奪下大獎。

「2023 GO SMART Award」是全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的國際競賽，環保局指出，該獎項旨為智慧城市及其利益相關者提供知識交流平台，並促進智慧城市間的合作發展，今年共有11個國家、19個城市、43件作品參賽，台中市機車汙染AI辨識系統及精進空品感測器物聯網發展計畫皆獲得入圍獎，其中空品感測器物聯網發展計畫更躋身前5名，成功榮獲「2023 GO SMART Award」。

環保局長陳宏益表示，環保局同仁去年10月底投稿參賽，12月接獲通知入圍決選，經提出該計畫的跨領域性、潛在影響力、功能創新性及夥伴關係等內容，最終成為5個獲獎計畫的其中1個，此次獲獎是對市府推動智慧城市建設的肯定，也是對全民參與空品監督、改善生活環境的鼓勵。

環保局指出，台中市透過空品感測器結合物聯網技術，收集空品數據並進行監測、分析與共享，達到多元環境治理，並藉由人工智慧尻技追蹤汙染事件、限縮汙染源；這次榮獲「2023 GO SMART Award」，將讓台中有機會與世界其他智慧城市交流、分享經驗與技術。