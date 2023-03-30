這是谷歌雲端首次對微軟在歐洲的交易提出公開批評，副執行長Amit Zavery獨家對路透表示，該公司已經對反壟斷機關提出質疑，並敦促歐盟監管單位進行更仔細的調查。

微軟發言人在周四告訴路透：「我們致力於推動歐洲雲端社群及其成功」。

據知情人士透露，微軟在歐洲改變了雲端運算作法，並與當地較小的雲端服務競爭者達成協議，以避免這些競爭對手提出反壟斷質疑。

這也將讓微軟在歐洲避開監管機關的調查。

Zavery在周三晚間說：「微軟在雲端市場有著非常反競爭的立場。他們利用自己在企業內部部署業務，以及Office 365和Windows方面的大量主導地位，將Azure和其它雲端服務捆綁在一起，讓客戶很難有其它選擇」。

「當我們和許多客戶交談時，發現有許多此類的捆綁銷售做法，以及他們(微軟)在設定價格和授權限制的方式，都讓客戶很難選擇其它供應商」。

Zavery表示，微軟與幾家規模較小的歐洲雲端服務商達成的個別協議，只是要讓自己受益。微軟「選擇性地收買了那些抱怨的人，而不是把條款開放給每個人」。

「無論微軟提供了什麼，都應該提出適用於每一個人的條款，而不是僅針對他挑選的一兩個客戶」。

「我要向監管機關指出，他們應該整體地看待這問題，即與一兩家供應商達成和解，並沒有解決更廣泛的問題」。