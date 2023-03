女星林熙蕾在台灣出生,幼稚園時全家移民美國,畢業於加州大學,手握經濟、文學雙學位,是圈內有名的學霸,後來她被星探發掘進入演藝圈,在香港發展時參演多部影視作品,也曾推出性感寫真集,被外界封為「性感女神」,林熙蕾婚後逐漸淡出演藝圈,但還有經營社群平台分享個人生活,近日她上傳結婚時的未公開照片,優雅唯美的畫面獲得不少好友誇讚。

林熙蕾於28日在Instagram貼出多張照片,並用英文寫下:「A soulmate is someone who you carry with your forever,12 years and counting(靈魂伴侶就是你永遠陪伴的人,12年了,還在繼續中)」,文字中表達對老公Chris的熱烈愛意,結婚12年依舊恩愛如初。林熙蕾曬出的照片是當年結婚時拍攝的,當年她在馬爾地夫舉行婚禮,Chris和她在晚霞之中緊緊相擁,林熙蕾穿著桃心領紅裙模樣動人,後幾張則是她穿白紗的照片,當時36歲的她臉上洋溢著幸福微笑,纖細身影相當優雅。

貼文曝光後,不少圈內好友留言,林熙蕾閨密舒淇留言「這麼快12年了」,關穎也誇「Beautiful and sweet」,侯佩岑祝福「Awwwhhh… happy anniversary, n many many more~」,有粉絲大讚「哇,完全沒變、整個凍齡」、「永遠幸福女神,每天都要開心快樂」、「真的很美」、「幸福到永遠」。

林熙蕾2011年在馬爾地夫嫁給交往不到半年的富商Chris,婚後兩人育有兩名女兒,林熙蕾將重心放在家庭上,很少公開亮相,只偶爾參加代言或時尚活動。