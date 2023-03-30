女星林熙蕾在台灣出生，幼稚園時全家移民美國，畢業於加州大學，手握經濟、文學雙學位，是圈內有名的學霸，後來她被星探發掘進入演藝圈，在香港發展時參演多部影視作品，也曾推出性感寫真集，被外界封為「性感女神」，林熙蕾婚後逐漸淡出演藝圈，但還有經營社群平台分享個人生活，近日她上傳結婚時的未公開照片，優雅唯美的畫面獲得不少好友誇讚。

林熙蕾於28日在Instagram貼出多張照片，並用英文寫下：「A soulmate is someone who you carry with your forever，12 years and counting（靈魂伴侶就是你永遠陪伴的人，12年了，還在繼續中）」，文字中表達對老公Chris的熱烈愛意，結婚12年依舊恩愛如初。林熙蕾曬出的照片是當年結婚時拍攝的，當年她在馬爾地夫舉行婚禮，Chris和她在晚霞之中緊緊相擁，林熙蕾穿著桃心領紅裙模樣動人，後幾張則是她穿白紗的照片，當時36歲的她臉上洋溢著幸福微笑，纖細身影相當優雅。

貼文曝光後，不少圈內好友留言，林熙蕾閨密舒淇留言「這麼快12年了」，關穎也誇「Beautiful and sweet」，侯佩岑祝福「Awwwhhh… happy anniversary, n many many more~」，有粉絲大讚「哇，完全沒變、整個凍齡」、「永遠幸福女神，每天都要開心快樂」、「真的很美」、「幸福到永遠」。

林熙蕾2011年在馬爾地夫嫁給交往不到半年的富商Chris，婚後兩人育有兩名女兒，林熙蕾將重心放在家庭上，很少公開亮相，只偶爾參加代言或時尚活動。