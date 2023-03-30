中國駐日本大使館網站30日消息，大陸駐日本大使吳江浩29日到任，拜會日本自民黨幹事長茂木敏充。使館公使楊宇、公參張漪波和日本外務省亞大局長船越健裕參加。關於日方有關人員在中國依法遭刑事強制處分，日方應加強對本國公民的教育和提醒。

吳江浩表示，中日是重要近鄰，中日關係的重要性沒有變，也不會變。當前中日關係處於關鍵階段，雙方應恪守中日四個政治文件精神，以兩國領導人重要共識為指引，維護和發展健康穩定的兩國關係。應把握疫情形勢積極變化，推動各類對話機制及經濟、人文、地方等領域交流合作加速重啟，妥善管控矛盾分歧，為構建契合新時代要求的中日關係注入更多積極動力。

茂木敏充幹事長表示，日中關係蘊含巨大潛力，也面臨諸多課題。日方願同中方共同努力，把握《日中和平友好條約》締結45周年契機，落實兩國領導人重要共識，加快恢復各層級對話溝通，積極開展交流合作，共同致力於構建建設性、穩定的日中關係。

吳江浩應詢表示，關於日方有關人員在中國被依法採取刑事強制措施進行審查事，中方已多次闡明立場。中國是法治國家，所有在中國來華外籍人員必須遵守中國法律，日方應加強對本國公民的教育和提醒。