太幸運！外送3元平台費中百萬雲端發票 17:522023/03/30 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太幸運！外送平台3元平台費中百萬雲端發票（示意圖/shutterstock達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 付3元平台費就中百萬元雲端發票。財政部30日公布112年1～2月期雲端發票百萬元中獎清冊，其中有人花了3元foodpanda平台費，就中了百萬元。 另外也有百萬發票得主，是付了25元的Uber eats外送費。 在咖啡世界找到發光舞台 玉里高中4生獲飲品藝術挑戰賽佳作 東浪嘉年華feat.尬電 免費接駁安全不掃興 北市普發6千提前加碼 4／1起抽百萬現金、汽車外還能放大成8千元 #雲端發票 #百萬元 #foodpanda #百萬 #費中 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九擦邊球 一中各表達陣 04:102023/03/30 時論廣場 逛古蹟抽好禮 北市自來水園區連假1＋1免費入園 16:452023/03/30 生活 櫃買增4產業類別 7／3上路 04:102023/03/30 證券．權證 李顯龍：亞洲國家應加強與中國交流 最憂心中美關係 13:302023/03/30 兩岸 eSim退費難 消基會籲數位部應有行政指導 12:442023/03/30 生活 內湖百萬車位驚見停「三輪拼裝車」 網驚：可能靠這輛買房 17:102023/03/30 房市新訊 桃園市YouBike擴大優惠 前60分鐘騎乘免費 16:572023/03/30 生活 民生國中8生考取嘉中科學班 用興趣提高學習力 16:092023/03/30 生活 群組上罵美容千金「婊子」 費鴻泰3子慘挨告辯「開玩笑」 15:562023/03/30 社會 台中銀攜手全支付 力拚電支業務 04:102023/03/30 全球財經 貿然炒作中美競逐中東 只會正中美方下懷 04:102023/03/30 話題觀察 潘基文籲中國 勸北韓克制 04:102023/03/30 產業財經 大陸消協攜手共青團消費警示 籲學生遠離不良「校園貸」 13:392023/03/30 兩岸 勞雇雙方均受惠 接續聘僱中階技術家庭看護工 16:422023/03/30 財經 華府封殺奏效 美日晶片製造設備輸中3年首見下滑 13:152023/03/30 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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