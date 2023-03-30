付3元平台費就中百萬元雲端發票。財政部30日公布112年1～2月期雲端發票百萬元中獎清冊，其中有人花了3元foodpanda平台費，就中了百萬元。

另外也有百萬發票得主，是付了25元的Uber eats外送費。

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