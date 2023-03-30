外資現貨買超105億元，期貨淨多單增加至9,630口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股續作量縮三角收斂，待下周連假量能明顯回升後，台股將隨量能放大，走出明顯波段態勢。
隨著美股四大指數齊揚激勵，台股30日再度呈現震盪收紅格局，早盤開高後便一路區間震盪整理，終場台股收在前高附近位置。目前台股依舊量縮整理格局，短線在台股波動率依舊處於低檔下，台股的拉回，仍可以選擇權方式保守操作。
外資現貨買超105億元，期貨淨多單增加至9,630口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股續作量縮三角收斂，待下周連假量能明顯回升後，台股將隨量能放大，走出明顯波段態勢。
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