參山風景區管理處打造峨眉湖環湖步道之串接，預計2026年完成。（參山處提供／邱立雅竹縣傳真）

峨眉鄉自然環境優美，周邊觀光產業深具發展潛力，參山風景區管理處為配合營造浪漫台3線觀光遊憩據點，從2017年起逐年編列建設經費打造環湖步道，到今年底將完成步道約長度1581公尺，預計2026年完成真、善、美迴圈環湖步道，將串接細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點。

參山處正逐年分期打造峨眉湖環湖步道，除了既有的至善段，靜心段於2018年完工約171公尺步道、至真段於2019-2020年完成1-3期約665公尺步道及觀景平台、至美段1期於2021年完工約265公尺步道，今年3月陸續完成至真段4期約210公尺步道及至美段2期觀景平台，至美段3期目前施工中，預計年底完工。2024年起將持續完成至美段4、5期以及至真段5期。

環湖步道設計配合峨眉湖自然環境，採取貼合意象的真善美來命名。參山處解釋，至真段路線因最能靠近看見湖畔，因此以「依著湖畔，倒映最真實的自己」命名。至美段則是能夠觀看到整個彌勒佛大佛，因此以「感受時間所帶來的美」命名。至善段則是以「善的循環」為規畫理念，希望藉由步道的打造，讓遊客行走在環湖步道上，感受峨眉湖的寧靜。

參山處特別感謝農水署苗栗管理處、地方宗教團體與在地仕紳，大力支持環湖步道建設的推動，無私且無償提供所屬土地供開發建設。同時參山處整合竹竹苗資源建立觀光圈，並透過公私部門合作來加強服務設施整備及深化竹竹苗地區觀光內涵。