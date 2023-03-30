雲林地檢署為協助綠能產業發展，舉辨「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」會議，30日表示為排除任何妨害綠能產業發展的犯罪行為，特別邀集相關單位成立聯繫平台，各單位可彼此交流資訊，如發現犯罪嫌疑，立即由檢察官指揮團隊辦案，嚴查厲辦綠能蟑螂。

聯繫平台會議由雲林地檢署、雲林縣政府政風處與建設處、台電雲林區營業處共同舉辦，檢察長張春暉主持，邀集能源局、警政署、環保署、農委會、海洋委員會、法務部、雲林縣警察局、雲林縣政府、綠能產業等相關人員與業者共同與會。

地檢署表示，座談會除由檢方業務聯繫中心工作報告，並請縣府建設處與台電雲林區營業處，就雲林地區綠能產業發展進行專題報告，以增進與會人員對雲林轄內綠能產業發展的認識，會中各單位及業者提出各種問題加以討論，大家都希望綠能產業能順利發展。

綠能業者提到，綠能產業是當前台灣能源轉型重大關鍵，但因利益龐大，很容易被不法者盯上，他們也很困擾，雲林地檢署近來查辦多起綠能犯罪案，讓業者可以較安心、放心的進行綠能相關投資。

張春暉表示，聯繫平台有如單一窗口，透過平台各單位可彼此交流資訊，深入了解雲林地區綠能產業發展相關問題與情資，如發現犯罪嫌疑，立即針對各類不法犯罪類型加強蒐證，並由檢察官指揮團隊辦案，遏阻妨害綠能產業發展犯罪。

張春暉呼籲，為落實政府能源安全、環境永續及綠色經濟的政策目標，相關立法機關、行政部門應依法行政，綠能投資業者亦應循合法管道投資，若涉不法，司法調查機關一定會強力掃蕩、嚴加查辦綠能蟑螂的不法行為。