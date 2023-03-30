台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成1死2傷，目前持續搶救中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成1死2傷，上午救出51歲蔡姓男子送醫搶救不治身亡，尚有52歲陳姓、41歲吳姓工人待救援，稍早傳出好消息，消防人員看見瓦礫堆中有受困者的頭髮與手指露出，研判可能是52歲陳姓男子，正在搶救中。

這起事故發生於30日上午10時44分，5號房屋與7號房屋相鄰，當時7號房屋進行挖空工程，5號房屋卻向右倒塌，造成3名工人遭活埋，消防人員於上午11時多先救出51歲蔡姓男子，OHCA送往台中醫院，搶救不治身亡，尚有陳姓、吳姓2名工人受困。

消防人員稍早派出2隻搜救犬協助，約在瓦礫堆1米處，發現到有生還者跡象，後又傳出消防人員於現場瓦礫堆看見有受困者頭髮及手指露出，研判應是52歲的陳姓工人，由於擔心對受困者造成二度傷害，目前消防人員只能以徒手方式搬運磚塊、鐵塊，持續設法搶救中。

台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成1死2傷，稍早傳出好消息，消防人員看見瓦礫堆中有受困者的頭髮與手指露出，正在搶救中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）