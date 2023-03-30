數位雙生科普實驗室展示出工研院最新整合智慧顯示與虛實互動技術「入口變身鏡」。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

兒童節科技新玩法。工研院31日將參與由數位發展部及新竹市文化局共同打造的數位雙生科普實驗室展覽，展示出工研院最新整合智慧顯示與虛實互動技術入口變身鏡，並讓民眾近距離接觸創新應用技術，開啟新鮮虛實融合的樂趣。新竹市長高虹安也在開展前，率先入展體驗新一代影像與視覺技術，盼以科技力創造兒童節歡樂新饗宴。

此次新竹市文化局主辦的數位雙生科普實驗室展覽與台灣元宇宙平台先行者宏達電攜手合作，打造富含科學童趣的元宇宙常設展示空間，以虛擬世界中的空間設計，將新竹的玻璃、風與古城的概念與科學研發重鎮合併，以客製化手法注入在地特色。

本次展覽將精華的文化、科技與永續的教育內容，轉化為數位形式，活動現場更設計半導體、玻璃工藝、綠能等議題遊戲學習關卡，讓兒童可以輕鬆愉快的玩中學，沉浸於元宇宙學習探索空間。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，工研院在經濟部技術處科技專案的補助下整合開發的透明顯示虛實融合互動的入口變身鏡，透過AI影像偵測以及人物動態與視覺效果聯動技術，體驗者不需外在裝置或眼鏡，也不需使用觸控，就能披上華麗的虛擬寶石披風，孩童可透過虛實融合科技展現自己在虛擬元宇宙時代新模樣，開創數位科技教育應用的實體場域先例。

本次展覽將於3月31日在新竹241藝術空間開展，工研院規畫智慧生活的元宇宙與虛實整合技術領域，期望共同建立學習元宇宙的標竿，提供超越傳統學習模式的數位教育科技環境。