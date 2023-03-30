前總統馬英九赴陸祭祖參訪，喊出中華民國、台灣總統等字眼，卻仍被綠營酸，稱接機沒有紅地毯規格禮遇。總統蔡英文29日也出訪中美洲友邦，媒體人黃揚明轉發機場接機畫面，似乎有鋪紅地毯，但長度明顯不足10公尺，網友看了笑虧「有點短，羞辱性極強」、「怎麼不鋪長一點」、

馬英九赴陸引發熱議，喊出中華民國、台灣總統更被熱烈討論，但綠營不斷雞蛋裡挑骨頭猛酸。也有綠媒稱馬英九抵達上海時，接機官員為國台辦副主任陳元豐，且未見紅毯排場，只乘坐巴士，批評馬此行剛下機就被矮化。

黃揚明則轉發似是蔡英文下機的畫面表示「紐約機場是有鋪紅地毯的～」只見畫面中下機側的右手邊站著一排人，拉起紅布條歡迎蔡英文抵達，而「紅地毯」則長度約5公尺出頭，明顯不足10公尺，從紅地毯走完到上車中間仍有4、5倍以上的距離，接待人員引導行進，未再有紅地毯。

Breaking: Taiwan President Tsai Ing-Wen arrives in New York City on a 2-day transit stop. pic.twitter.com/WLefP4KP6J — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) March 29, 2023

網友表示「這一局蔡勝，有紅地毯」、「好短，地方鄉長的紅地毯都比較長」、「在大陸那個不是總統可是很像，在美國這個才是正港的總統可是不像」、「我們自己買的嗎？」、「夠了夠了，擺拍長度夠了」、「有點短，羞辱性極強」、「好短」、「唉，外交的現實面及困境」、「既然要鋪了，怎麼不鋪長一點」、「覺得很可笑，正事不做盡想這種虛而不實的東西」、「太短了！不尊重！簡直是羞辱」、「不鋪還沒事」。

還有人說「破紀錄了，史上最短紀錄紅地毯～」、「好長的紅毯，足足有5,000,000,000奈米那麼長」、「好短，預算不夠嗎？」、「我以為會一直鋪到機場上車處」、「為什麼看起來很像褪色的春聯紅紙？」、「小北買的嗎」、「好長啊，應該有500公分」、「這就台美關係最好時刻？」