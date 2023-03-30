2023年智慧城市展（高雄場）30日在高雄展覽館熱鬧登場，金屬中心秀出46項技術與服務，以「預見科技新趨勢」為活動主軸貫穿4大主題區，相當吸睛。

首先，值得關注的是榮獲雙料國際大獎的4D（3D＋異質）固相式積層製造技術，可依產品使用需求做異種材質設計，再藉由摩擦攪拌銲接方式將材料層層堆疊結合成產品，擺脫傳統製造工法的限制，此技術可縮短20％製程時間、降低42％能耗，且提高金屬材料利用率，大幅減少加工材料的浪費。

其次為真實動態影像脊椎手術輔助系統，此技術同樣榮獲雙料國際大獎、國家產創獎及新創獎等殊榮。以往在做脊椎手術時，僅能依靠手術中重複拍攝X光透視影像進行圖資更新，且術後傷口大復原慢；相較於現有導航系統無法一次註冊3節以上的椎節，又受限定位標體積過大，無法即時修正椎節的空間資訊，所以金屬中心開發全球首創之光學3D複合定位技術，將定位標記設計為12面體並縮小化，同時整合椎節自動分割及導航、自動路徑規畫、術中定位即時補償技術，對於精密的臨床手術需求，提供更佳的解決方案。

另一大看點是水上無人載具（USV），結合浮體做模組化設計，可快速拆裝變換形體，以對應不同任務需求。外海航行時，可抗4 級風，抗浪高1m至2m 能力，並具備自動巡航及多航點設定遠端遙控功能，在控制點半徑30公里範圍內可做資料傳遞與導控任務。