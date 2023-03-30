西部9縣市20具海上浮屍，其中7名為越南籍、9名為台灣籍，驚傳疑有非法偷渡及輕生等情，監察委員葉大華、浦忠成甚表重視，申請自動調查。

自2023年2月18日至3月29日止，台灣西半部沿海地帶從北到南，陸續出現多具浮屍，包括桃園、新竹、彰化王功近海的離岸風機平台及雲林嘉義等地，經警察機關及海巡機關初步調查發現計有20具海上浮屍，其中7名確定為越南籍係集體偷渡，9名為本國籍有自殺及意外身亡等情，其餘4具遺體身分正在比對中，相關案件引發社會震撼，葉大華、浦忠成深表關切，申請自動調查。

監察委員指出，2月迄今執行海上救生救難死亡案件發現多具屍體，究內政部警政署及海巡署相關巡查是否周全？是否確切掌握轄內偷渡集團動態？有無對轄內可疑人、船活動列管偵查並強化巡查執檢力度，以確保周邊海域安全？並維護人民生命安全？另相關越南籍人士是否涉及非法移工偷渡？船難或遭人口販運集團丟包？諸多疑義尚待釐清，將進行深入調查。

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