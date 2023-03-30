情侶在曖昧或剛認識時，傳訊息的問候、關心非常重要，因為能得知是否被對方重視，《星座好朋友》運勢專欄分享可以從12星座回覆訊息的速度，來判斷是否對人有好感，其中金牛座會花時間思考怎麼回才最好；天蠍座即使再忙都會抽空回覆；水瓶座對對方有意思時會秒讀秒回；巨蟹座則是喜歡用電話聯絡。

▍牡羊座

熱情的牡羊座通常都會秒讀秒回，他們甚至害怕錯過對方的訊息，所以會隨時把手機帶在身邊，也不會隱藏住自己的情緒，只要對方開話題，他們就會很快的回訊息。

▍金牛座

金牛座就算喜歡對方，也不見得會馬上回，因為他們會思考怎麼回才是最好的，但想到最後時間就過很久了，所以他們喜不喜歡，跟多久回訊息沒太大關係，反而跟訊息內容有關，他們如果回對方滿滿的訊息，就代表在他們心中有一定的份量。

▍雙子座

雙子座回訊息其實都是看心情，如他們心情不好，可能就會誰都不想理，手機關機一整天搞消失。但他們若喜歡對方，回訊息的時間不會太久，而且會讓對方感受被在乎的感覺。

▍巨蟹座

巨蟹座很在乎情感的交流，所以比起用文字來傳訊息，他們會比較喜歡忙完打電話給對方。如果他們會主動約對方講電話，代表是有好感的！即便是在不能講電話的情況下，也會馬上的回覆訊息，不會讓對方等太久。

▍獅子座

獅子座愛面子所以當對方回訊息時，他們會先看是什麼內容，然後看對方平常回的時間，如對方回的很慢，他們也會故意很慢才回，讓對方知道不是一直都在等，但獅子座常常忍不住點進去偷看，想知道對方到底傳了什麼給自己。

▍處女座

處女座喜不喜歡，從回覆訊息是看不出來的，因為他們在一起前，回的每句話都會深思熟慮，很怕不小心在對方面前說錯話，他們的謹慎可能會導致回的速度變慢，如想知道處女座對對方有沒有好感，只能從言語之中來確認了。

▍天秤座

還是朋友時，天秤座回訊息會非常快，即便語句不通順錯字連篇也無所謂，但只要是和喜歡的人說話，就會仔細檢查要發的內容，有時他們回答可會有點模稜兩可，但這種不確定的答案，是害怕在對方面前說錯話而已。

▍天蠍座

天蠍座的心裡都會有回覆的順序，如果喜歡的人，再忙都會抽空回覆對方，但如果是普通朋友或不熟的人，可能回覆時間就會拖得比較久，甚至已讀不回。他們不想給自己沒興趣的人機會，所以回覆訊息時間，可以看出他們是否有好感。

▍射手座

射手座喜不喜歡看訊息是看不出來的，在還沒確認關係前，回訊息都是很隨意的，想回的時候就回，不想回的時候就消失。如真的想他們或有急事，直接電話，不要限制他們回訊息的時間，就讓他們做自己或是直接約出來最好。

▍摩羯座

摩羯座其實不是故意要玩欲擒故縱，只是把很多事情看得更重要，所以如果沒有馬上回覆，千萬別想太多他們可能在忙。摩羯座也是需要看回覆的內容，來決定喜不喜歡對方。

▍水瓶座

水瓶座回訊息非常隨性，當對對方有意思時，可能就會時常秒讀秒回，因為覺得很有新鮮感，但不用幾天回覆速度就會直線下降，可能一天只回覆對方幾句，如果發現對方對他們也有意思，就會想開始做自己。

▍雙魚座

雙魚座平時就常常和別人聊天，所以他們回覆速度，頂多只能看出是否有好感，因為他們回覆每個人速度都非常快。如想知道他們的心意，就看會不會在訊息裡和對方曖昧，若他們偶爾丟個直球給對方，千萬要接住不要傻傻錯過。