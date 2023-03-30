藝人Albee(范乙霏)自節目《我愛黑澀會》出道，甜美外型跟火辣身材，加上自然不做作的性格，人氣一直居高不下，最近她跟朋友去日本旅遊，一連被5名當地男子搭訕，問的還都是一樣的問題，讓她感到不知所措，直喊：「我實在不知道要不要跟他們說實話。」

Albee表示那時為了等朋友上完廁所，隻身站在東京澀谷街頭近一小時，這段期間，遇到5位日本男子上前攀談，「與我進行了莫名其妙的長篇英語對話，很顯然我的日文完全忘光光了，老師對不起」，且每個人問的皆為同一件事：「為什麼一個人在這裡」，讓她根本不知道該不該說實話：「因為我朋友去烙賽(大便)了，而且還把雨傘帶走！！！」

此外，Albee也分享就連到居酒屋用餐，都會被店員誇獎：「妳可愛得太過份了」，讓她留下深刻印象，並做出總結：「只能說東京男子真的非常愛搭訕，或是我的迷人太危險」。文章曝光後，粉絲們稱讚Albee笑容太甜，若在日本也想搭訕，引來Albee親自翻牌並做出答覆：「好啊，下次看到就來搭訕我。」

Albee之前在台灣搭高鐵如廁時也發生過糗事，某次一般廁所有人，她改上旁邊的無障礙廁所，但她本以為按鈕會讓門自動上鎖，卻不知道還需要扣上門鎖，導致上到一半，有男路人直接把門打開，當下兩人四目相對，她整個人呆住：「因為我穿裙子，所以私密處沒有露出來，但是我的臉是露出來的」，讓她直呼丟臉到簡直想找個洞鑽進去。