中科實中30日舉行國小部、幼兒園及雙語部等校舍新建工程動土，將完成最後一塊教育拼圖。(中科管理局提供)

中科實中30日舉行國小部、幼兒園及雙語部等校舍新建工程動土，將完成最後一塊教育拼圖。(中科管理局提供)

積極推動一貫教育，民國99年設校的中科實驗中學進行校舍擴建，30日並舉行國小部、幼兒園及雙語部等校舍新建工程動土，將完成最後一塊教育拼圖，盼讓園區廠商的員工子女就學無後顧之憂，並吸引更多國內外高科技人才進駐中科，帶動產業穩定發展及循環的動能。

包括國科會副主委陳宗權、中科管理局長許茂新、中科實中校長秦文智、家長會長張勝福、科學園區公會處長賴明志等人都參加動土典禮，見證中科實中嶄新的一頁，場面熱鬧。

陳宗權表示，少子化是社會及國家相當關切的議題，科學園區是我國生育率最高的地方，中科實中新興建校舍將提供園區內更完善的教育、托育資源，對於解決台灣少子化問題相信會有一定助力。

許茂新指出，中部科學園區在民國92年設置後，成長十分快速，前年營業額破兆元、去年更成長達到1.17兆元；中科實中擴建校舍興建完工後，將可提供園區從業員工子女從幼兒園到高中完整的教育資源，其中雙語部採美國加州課綱，相信可吸引國內外高科技人才進駐中科。

中科實中新校舍為綠建築，特別響應永續綠校園，總樓地板面積1萬7000平方公尺，其中包含國小部、雙語部及幼兒園所需60餘間教室。秦文智特別感謝國科會及中科管理局支持，讓校舍擴建的經費及工程都能順利，他表示，將持續配合國家政策，培育具有國際觀及科學智能的人才。

興建於民國99年的中科實中，是台灣科學園區第3所設立的實驗學校，創立後陸續建置高中部、國中部及雙語部，並配合教保公共化政策開辦非營利幼兒園，新校舍預計114年第2季完工，同年8月開始招收國小部學生，將完成實中「5部合一」的最後一塊教育拚圖。