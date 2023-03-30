北市警大安分局長王寶章（右）上警廣節目做反詐騙宣導，提醒民眾識詐。（警方提供）

大安分局分局長王寶章鑒於近年來詐騙案件層出不窮，針對近期轄內所發生詐騙案件分析，發現遭詐騙案類，前3名分別為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」，占全分局受理遭詐騙案件約57％，要求各派出所針對詐騙集團常使用之這3類詐騙話術，以分層分眾方式深入基層里鄰，教導民眾認識此類詐騙手法，以識詐之方式來阻詐。

王寶章29日下午5時至警察廣播電台「特警巡邏網」接受節目主持人專訪，教導民眾要時時保持警惕，不要輕易接聽陌生來電，因為一旦接通後，必定陷入詐騙話術的陷阱。

他在節目指出，不要任意點擊簡訊或社群軟體傳送不明網址，一經點擊就會連結上詐騙集團自行設計的網頁，隨之而來就是接獲詐團成員分別扮演不同角色的情境話語矇騙，不外乎就是恐嚇威脅或者是利益誘惑，尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不應該輕易透露個人信息及資料。」

王寶章在節目呼籲民眾，當前詐團鎖定被害人，已不分年齡、學歷、職業及性別等，各個族群都可能會成為欺騙目標對象，面對詐騙，沒有人是局外人。更提醒家中如有獨居家人者，應經常關心提供防詐資訊或觀察是否有躲藏接聽電話，或頻繁前往金融機構甚至開設網路銀行進行匯款的異常行為。

大安分局提醒，接獲各類來路不明的資訊都要謹慎面對並歸類7大防詐要點，1社會詐騙陷阱多，別成為詐騙的下一個受害者！2遭詐騙不分年齡層，要小心提高警覺，保障自身財產安全！3防詐先防心，了解詐騙手法，確認身分保密安全！4別被高獲利的詐騙手法騙了，審慎判斷投資管道確保資產安全！

5開心買賣貨品要警惕，一頁式廣告被騙損失很慘痛，請慎選有交易支付平台的商家才安心！6投資股匯市詐騙手法多，民眾要多點花時間確認風險，保護自己的錢財！ 7從事詐騙行為犯法，損人又不利己，請提高警覺保障自己，切勿貪圖陷入詐欺集團羅織的陷阱！