去年輕颱尼莎造成豪大雨，台北市百齡橋下堤外停車場上百車輛來不及移車慘淪泡水車，遭外界質疑疏散門關閉程序出問題，現在民眾只要添加工務局水利處官方LINE好友，即可在第一時間收到疏散門關閉通知。

工務局水利處近期為LINE官方帳號「戀戀水綠 台北水利」新增「水情資訊查找服務」，每年5月至11月防汛期間提供水情資訊，11月至隔年4月提供氣象、河濱活動等生活資訊。

民眾在水利處官方LINE介面點選「防災功能」，按下「警報器訂閱」可選取想關注的行政區里，可透過系統查詢在地水情、雨量站、抽水站狀態、河川水位、CCTV影像等資訊。

系統也會推播疏散門只出不進及疏散門關閉資訊，台北市水利處長陳郭正補充，正研擬河濱公園疏散門宣布「只出不進」後，外頭紅、黃線開放停車，並提醒數小時內讓民眾駛離河濱公園，此措施仍待拍板定案。

士林區葫東里里長郭淑玲表示，去年因為訊息發送速度跟不上災情變化，導致上百輛汽車淪泡水車，建議北市府儘早決定疏散門關閉時間，再配合LINE推播資訊，並在疏散門宣布只出不進後，即開放民眾停紅、黃線，才能有效避免泡水車事件再度發生。