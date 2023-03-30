台中市數位治理局號召中市府各局處今天組團至智慧城市展觀摩交流，汲取海內外各大城市、產業的智慧應用成果與經驗。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市數位治理局號召中市府各局處今天組團至智慧城市展觀摩交流，汲取海內外各大城市、產業的智慧應用成果與經驗。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市數位治理局號召中市府各局處今天組團至智慧城市展觀摩交流，汲取海內外各大城市、產業的智慧應用成果與經驗。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市數位治理局號召中市府各局處今天組團至智慧城市展觀摩交流，汲取海內外各大城市、產業的智慧應用成果與經驗。（市府提供／張亦惠台中傳真）

2023智慧城市展台北場即日起至31日在南港展覽館2館展出，台中市政府以「智慧台中 幸福進行式」為主軸參展，台中市數位治理局號召中市府各局處今天組團至智慧城市展觀摩交流，汲取海內外各大城市、產業的智慧應用成果與經驗，作為台中持續邁向智慧城市發展的參考。

台中市政府參展的內容包括「台中市精密機械科技創新園區水資源智慧化運籌管理系統」榮獲2023智慧城市創新應用獎，另「台中市空氣品質感測物聯網精進專案」榮獲2023 GO SMART Award，展現台中多元智慧應用亮眼成果。

數位治理局長林谷隆表示，智慧城市的概念是讓市民生活更方便、更有品質，這議題已成為提升城市競爭力的關鍵指標，而近年台中市致力發展智慧城市，除了提供多項便民服務，力推城市數位轉型，台中市政府去年底成立數位治理局，提升市府整體數位政策及策略規劃能力，與市府資安防護推動量能。

林谷隆提到，台中市政府本次參與智慧城市展以智慧生活、智慧交通、智慧環境及智慧治理等四大主題呈現多元智慧應用方案，「智慧生活」展出台中數位市民平台等便民服務；「智慧交通」展出中彰投聯合交通協控等智慧應用；「智慧環境」展示空氣品質感測物聯網等專案，透過科技輔助改善空氣品質；「智慧治理」展有台中市精密機械科技創新園區水資源智慧化運籌管理系統、工程智慧選址系統。現場還有XR實境就業接軌、台中孔廟AR導覽等相關科技應用。

林谷隆強調，今天中市府組團至智慧城市展觀摩，除了解各縣市、產業的智慧化推動經驗，也期盼未來就智慧城市發展議題，能與各界緊密合作。