有廠商計畫在台南市新營區東山三路設置儲能廠，遭附近居民強烈反彈。（沈家鳳提供／張毓翎台南傳真）

位於義士路五段與建業路口的柳營儲能廠，廠商事前未與地方溝通，等到大型機具進場後，居民才驚覺住家旁竟要蓋儲能廠。（沈家鳳提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區、新營區各有一處儲能廠正申請興建中，遭2地居民抗議「未告知」、「離住家太近」，還被民眾掛上「枉顧人民生命財產 如何信賴台灣」的白布條，市議員沈家鳳接獲民眾陳情，30日在議會臨時會直指重大工程地方竟毫不知情，市府應制定自治條例，要求廠商在未與地方充分溝通前，不得核准相關執照申請。

沈家鳳指出，位於義士路五段與建業路口的柳營儲能廠，廠商事前未與地方溝通，等到大型機具進場後，居民才驚覺住家旁竟要蓋儲能廠，她本身住在附近，也是透過民眾陳情才知道，就連當地里長、區長都說沒聽過此事。她譴責，設置儲能廠，就像設置不定時炸彈，有發生火災等風險，但廠商卻偷偷施作、不知會地方，「像話嗎？」

沈家鳳還痛批，在東山三路的新營儲能廠，廠商也同樣偷偷摸摸進行，沒知會里長也沒辦說明會，導致民怨聲四起。對於2處廠商在設置儲能廠前，沒有與地方溝通，也未考量當地人口稠密性、區域經濟發展等因素，市府是否應制定自治條例，約束他們在通過設置前召開地方說明會，且未與地方妥善溝通前，不得核准相關執照申請。

新營案場附近住戶說，現在居民質疑的就是案場安全性，廠商設置儲能廠前，應告知周遭居民一聲，並說明相關消防等措施，而該案場距離他家僅一條水溝寬，最近因為這件事，晚上憂心地睡不著覺。廠商若合法申請通過，居民沒有權限要求政府撤案，但仍希望廠商能向地方充分溝通，讓居民釋疑。

台南市政府經發局副局長蕭富仁說明，儲能廠的設置規範由經濟部能源局制定，審查權限也在能源局，地方政府負責主要確認是否用地符合；目前柳營儲能廠已核准設置，新營儲能廠則尚未核准。至於議員要求舉辦地方說明會一事，市府除了轉知開發商跟地方溝通，也會建請中央納入審查規範中。