桃園市近年來建設多，蘆竹區有許多雙北市的民眾移入定居，在地民代指出，每到上班尖峰時間，南崁地區往雙北的市區客運總是大排長龍，屢遭民眾抱怨，盼北北基桃1200月票上路後也能增加南崁地區到機捷A10站的區間公車，讓通勤民眾達到分流效果；對此交通局回應，為滿足民眾的通勤需求，正在研議中。

市議員張桂綿表示，南崁中正路麥當勞與全家前的公車站牌，上下班尖峰時期易湧現通勤人潮，由於南崁地區通勤至雙北的民眾多，總是會有人擠不上、延誤上班時間。北北基桃1200月票將於7月正式上路，這對蘆竹區而言將是解決南崁往返雙北通勤問題的好機會。

北北基桃1200月票將於7月上路，往後購買月票的民眾無論搭乘哪種運具價格都相同，民代建議市府鼓勵民眾搭乘機捷通勤至雙北。（陳夢茹攝）

「機捷不用停等紅綠燈也較不會延誤！」張桂綿說，近期因為公車客運司機短缺，造成許多班次路線常脫班、延誤，呼籲市府規畫南崁到機捷A10站的區間公車，鼓勵民眾搭乘機捷通勤至雙北，這舉有望能紓解客運人潮擁擠的窘境。

交通局公共運輸科科長黃心韻回應，目前因市區客運駕駛人力不足導致客運尖峰班次無法符合民眾需求，為避免基北北桃公共運輸定期票上路後，出現民眾有票無車可搭的窘境，目前正在研議增設高需求量的路線，例如往台北的國道客運路線，並選取適當站位，如藝文特區、南崁等新增開往捷運A10站的替代方案。

黃心韻表示，過去民眾會因為機捷的票價相對於客運高，因而選擇搭乘較便宜的客運，但未來購買1200月票的民眾，無論搭乘哪種運具價格都相同，為此藉由較短程的市區公車路線快速接駁至機場捷運站，鼓勵民眾轉搭乘機捷前往雙北，不但可以增加客運運轉效率，也不容易在尖峰時段塞在高速公路上。