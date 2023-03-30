市長蔣萬安至溪口國小全國國民小學籃球錦標賽，現場偕同文山第二分局長陳瑞基所率領的宣導團隊共同宣導防詐騙，並與參賽選手切磋球技。（簡銘柱翻攝）

近日台北市文山區陸續舉辦112年原住民族運動會及全國國民小學籃球錦標賽等運動賽事，文山第二分局除派員進行安全維護以外，亦利用機會到比賽現場辦理犯罪預防宣導活動，期待藉由走入年輕族群，強化轄內民眾預防詐騙、識詐之觀念！

近年來詐騙案件層出不窮，年輕族群較易受騙之手法包含網路購物詐騙及可能衍生人身安全疑慮之打工求職詐騙。為強化年輕族群之防詐騙觀念，文山二分局長陳瑞基親自帶領打詐臺北隊成員前往萬芳高級中學進行防詐騙宣導，提醒年輕選手們日後在求職或尋找打工機會時，務必睜大眼睛，不可被「包吃包住」、「工作輕鬆，領高薪」等話術誤導。此外，市長蔣萬安也至溪口國小全國國民小學籃球錦標賽現場偕同文山第二分局長陳瑞基所率領的宣導團隊共同宣導防詐騙，並與參賽選手切磋球技，讓活動更添光彩。

文山二分局呼籲，詐騙手法日新月異，如有接獲疑似詐騙電話，可撥打165專線查證；此外近期詐騙集團可能利用「全民普發6000元」簡訊內有夾帶不明連結之釣魚簡訊，誆騙民眾點擊後輸入個人資料。在此提醒，政府不會發送簡訊或電子郵件通知民眾登錄、領錢，亦不會致電要求民眾至ATM或網路銀行轉帳匯款，請民眾特別留意，以確保自身財產安全。