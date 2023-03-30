【全程字幕】參訪武漢大學！馬英九感慨「這事」讓他痛心 分享德法故事：為何兩岸不行 @ChinaTimes ​

前總統馬英九今天率訪問團至武漢大學交流。他舉德國和法國為例稱，不同文、不同種的兩個國家相互征戰百年，世仇都可以化解，為什麼兩岸做不到？他邀請武漢大學的陸生今年暑假到台灣home stay，「讓兩岸的年輕人多接觸、多了解，增加一分友善、減少一分敵意。」

這場交流歷時約一小時，包括隨馬英九訪問大陸的28名學生，還有武漢大學的35名陸生，雙方共聚武漢大學校史館，針對「兩岸青年交流」各抒己見。

座談開放前五分鐘，讓媒體拍攝武漢大學校長張平文和馬英九的致詞，隨後是閉門座談，最後再讓媒體進場拍攝總結。

馬英九在開場白講了一個小故事，1873年法國作家都德出版了著名小說《最後的一堂課》，講述的是普法戰爭後，法國的阿爾薩斯和洛林被迫割讓給普魯士，兩地的學校被禁止講授法語。在最後一堂法語課上，老師對學生說，「我的孩子們，這是我最後一次給你們上課了。柏林已經來了命令，阿爾薩斯和洛林的學校只許教德語了，新老師明天就到，今天是你們最後一堂法語課。」

馬英九表示，德、法雙方征戰了百年，可是到了一戰、二戰之後，在1963年兩國簽訂條約，讓雙方學生深刻的互動，甚至住到對方國家的家庭裡一段時間。「德法兩國既不同文、也不同種，可是在這種交流下，變成歐盟最主要的力量，這是我感到最動人的。」

馬英九表示，尤其當他1993年在歐洲旅行、打開報紙一看，德國準備放棄馬克、法國準備放棄法郎，紛紛改用歐元，「多麼困難的事情他們都做到了，為什麼兩岸做不到？而且他們做到之後，立刻就成為歐盟當中最主要的成員，決定了我們的未來。」

馬英九表示，上述這些經歷讓他感到，其實兩岸還有很多事可以做，「很重要的一點就是讓兩岸的年輕人多接觸，大家說對不對？多了解，我們就會增加一分友善、減少一分敵意，讓雙方逐漸的就融合在一起。」

馬英九表示，一個具體的方法就是，他帶著台灣同學到武漢，和武大的同學一起對許多問題交換意見，不管怎麼交換都可以，至少能讓大家更熟悉；也希望交換之後，武大的同學可以到台灣，由馬英九基金會負責安排陸生的行程，讓交流成為長期的工作。

馬英九在最後總結時，再次提到他2次參選總統的經歷，分別在台灣95戶、105戶家庭長住home stay，讓他結交不少民間友人，家裡有婚喪喜慶都會找他參加。

馬英九當場向武漢大學的陸生發出邀請，希望陸生到台灣參訪，由馬英九基金會安排到台灣家庭裡長住，「希望今年夏天，我可以在台灣見到你們！」