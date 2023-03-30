梅雨季節即將來臨，每逢連續降雨期間，營建工地裸露開挖面、戶外作業環境，地面會堆放許多原物料，一旦經過雨水沖刷，易產生高含砂量的黃泥色廢水。桃園市環保局呼籲，營建工地需要落實執行逕流廢水汙染削減計畫，以免觸法，嚴重違規最高可處分2千萬元。

環保局表示，為加強營建工地逕流廢水汙染削減法規宣導，環保局每年針對符合水汙染防治列管的營建工地，屬於空氣汙染防制法第1級營建工程者或是屬環境影響評估的開發行為者舉辦說明會宣導，提醒業者在施工前要檢具逕流廢水汙染削減計畫，並送至市府審查且經核備後確實辦理，否則會觸法違規遭到處罰。

環保局說明，若營建工地沒有落實逕流廢水汙染削減計畫，違規的罰鍰額度將依營建工地開發面積規模計算，裁處金額可達600萬元，且可以按次處罰。此外，如若業者沒有在施工前提報逕流廢水汙染削減計畫，而且有造成環境汙染，經查驗發現汙染屬實者，則可以依其超過放流水標準的倍數計算違規點數，超標倍數往往大於5倍，屬於嚴重違規，處分金額動輒上百萬元，最高更可以達到2千萬元。

環保局提醒，為保護環境安全，呼籲業者、營建工地要確實防範汙染情事，請營建工地起造人、營造廠商及工地主任應務必負起監督營建工地汙染防治及清除的責任，落實汙染源頭管制，一同營造優質永續性的水環境。