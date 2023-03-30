新北一名王姓男子去年6月間在停車場與女性友人A發生爭執，未料王男一氣之下將A女拖到樹叢強吻，還脫下A女的衣物，因路人聽見A女的呼救聲出面制止，王男才未得逞。新北地院審結，依犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年6月。緩刑4年。可上訴。

判決書指出，王姓男子與A女為朋友關係，2022年6月某日下午間2人於新北市一處停車場發生爭執，當A女打算離去時，遭到王男拖到附近樹叢並強押在地，王男強行親吻A女的嘴巴與胸部，甚至拖去A女的內、外褲，期間A女不斷掙扎反抗、大聲呼救，直到路人察覺後大聲喝斥，王男才未得逞。

新北地院審理時，王男坦承不諱，法官認為，王男已為成年人，卻違反A女意願，侵害A女性自主權，行為確實不該；但考量王男已經認罪，也與A女達成和解、履行賠償完畢，態度非惡，再斟酌王男的犯罪動機、目的、手段及本案尚止於未遂的犯罪情節等，依犯強制性交未遂罪，處王男有期徒刑1年6月。緩刑4年，期間付保護管束，並禁止對A女騷擾、接觸、跟蹤及通話等非必要聯絡行為。可上訴。