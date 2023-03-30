航港局

因應清明連假即將進入運輸高峰期，交通部航港局30日指出，台灣本島與離島間8條航線預計開航1339航次，可提供28萬4407人次之運能；為保障乘船旅客權益，已於22日至24日啟動「112年清明連續假期載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢計畫」，執行56艘固定航線載客船舶及海運客運場站5處重點項目查察，所有影響航安缺失均已複檢完成。

航港局長葉協隆說，為保障乘船旅客安全，本次特別針對載客船舶「逃生動線」、「防火」、「海底過濾網清潔」及「駕駛台救生煙號救生圈」，海運客運場站「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」、「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」列為重點項目。

扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100％，此次抽查重點缺失主要為「船舶安全管理表單記載不實」、「航行燈號故障」等項目，已要求業者立即改善，並經複查確認，務必提供民眾優質的海運服務。

葉協隆指出，3月31日至4月6日清明疏運期間特別提高運輸量能，其中布袋－馬公航線預計4月起復航，目前訂位率高達98％，預計開航68航次，另往年較熱門的東港－小琉球、綠島及蘭嶼航線，目前訂位率分別約26.8％、88％及85％，預計將分別開航710航次、95航次及104航次。

航港局強調，雖然口罩規定已於2月20日起放寬，搭乘船舶及進入場站內仍需全程佩戴口罩，且為降低疫情擴散風險，仍持續要求國內客運航線船舶於每日針對重點區域清潔消毒4次，非每日開航者，於營運日開航前，每航次後清消1次。

針對交通船碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每2小時清消1次，每日執行1次深度清消，倘非每日開航者，於營運日售票前清消1次，除作成書面紀錄外，將持續宣導乘船民眾須攜帶身分證件、配合身分查驗，並於進入場站及搭乘船舶全程戴口罩等措施，共同建立一個安全便捷的海運客運環境。