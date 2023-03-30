日本正妹谷加奈（たぬかな）曾是罕見獲認證的女性職業電競選手，外型甜美的她從實況主時期就擁有大票粉絲，但她去（2022）年失言稱「身高沒有170公分的沒有人權」，導致被解約。谷加奈近期回歸直播圈，被訪問時卻又開砲，直言「男生下體至少要13公分才有人權」，再度掀起軒然大波。

谷加奈在失言風波後，最近重返直播平台Twitch開遊戲實況，而她受邀上百萬YouTuber橋本甜歌的頻道，分享失言對她的人生有多大影響；谷加奈大方自我介紹說「我就是那個說170公分以下沒人權的女生」，也表示這段時間不只她受影響，連家人也遭殃，家中常常接到騷擾電話，全家苦不堪言。

谷加奈再開砲，稱男生下體至少要13公分才有人權。（圖／摘自てんちむCH/ tenchim YouTube）

而谷加奈被解約失去當電競選手的機會，讓她沉寂許久，直到她的爸爸前陣子過世，離開前特地告訴她，「不要輸給那些毀謗妳的人」，才讓她振作起來，決定重回直播圈。谷加奈也不改直率性格，再次開砲「年收入未滿600萬日幣沒人權」、「男生下體至少要13公分以上才有人權」。

不過，谷加奈這次的言論不僅不需要道歉，還獲得許多網友大讚她的真性情，「講話直白容易被人誤會，羨慕妳勇敢做自己」、「說話直總比拐彎抹角的好」、「谷加奈能繼續直播就好，能看到她說更多獨特見解了」。