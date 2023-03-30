梅雨季即將來，陰雨綿綿的天氣，容易滋生黴菌、塵螨，也容易誘發氣喘、上呼吸道感染、濕疹等皮膚疾病，甚至關節疼痛或婦科症狀。對長期臥床的植物人而言床單、被褥等更是必須經常換洗，保持潔淨乾爽。創世苗栗院為照顧60位植物人，每日換洗之衣物、床單多不勝數，加上院內機器已老舊不堪使用，盼望民眾加入「愛加備天使」行列，1人1力加倍守護植物人。

創世苗栗院在地服務已22年，護理人員24小時日夜輪班，運用護理專業用心照顧，也須有照護設備輔助。像是「磅移位機」能為植物人秤量體重，幫助護理人員記錄體重、觀察健康指數及調整餐食。

而「蒸氣吸入機」可助濕潤肺部痰液，降低抽痰時的帶來的不適感；「高階血壓血氧監測器」則能隨時監測體況即時照護植物人。以及「工業型洗衣機」、「烘衣機」、「電動病床」等安養院內日常所需設備。

冠軍建材得創世基金會需要汰換設備，立即拋磚引玉捐助20萬元，但仍需要更多大眾的力量，苗栗院長陳綠蓉表示，「救１個植物人等於救１個家庭」護理人員用專業照顧弱勢家庭植物人，植物人服務不能停，近年卻因全球動盪、通貨膨脹，資源募集不易，因此希望號召民眾「讓愛加備」，成為守護植物人的「愛加備天使」，每人捐助1000元，認助設備汰舊換新，設備也將掛名留念，爱心專線：037-375848愛加備小組。