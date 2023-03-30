台中市中區台灣大道299巷5號30日上午驚傳房屋倒塌，造成1死2受困，台中市長盧秀燕於下午17時40分左右抵達現場，視察救援狀況並慰問家屬。（台中市政府提供）

台中市中區台灣大道299巷5號30日上午驚傳房屋倒塌，造成1死2受困，台中市長盧秀燕於下午17時40分左右抵達現場，視察救援狀況。（台中市政府提供）

台中百年老屋倒塌1死2受困 盧秀燕：搶救到最後1秒鐘

台中市台灣大道一段一處房屋倒榻，台中市政府消防局表示，今（30）日上午10時44分獲報後，隨即派遣消防車8輛、救護車5輛、人員30名與搜救犬隊前往搶救。消防人員於11時15分左右救出1名男性傷者，年約60歲，OHCA，由救護車載送至醫院救治，現場尚有2人受困，持續搜救中。台中市長盧秀燕表示，不會放棄，一定會搶救到最後一秒鐘。

台中市中區台灣大道299巷5號30日上午驚傳房屋倒塌，造成1死2受困，台中市長盧秀燕於下午17時40分左右抵達現場，視察救援狀況並慰問家屬。盧秀燕強調，此次救災會搶救到最後一刻，並說明，因現場房屋老舊，為避免引起火災，周圍約100多戶實施斷水、斷電、斷瓦斯，希望民眾配合體諒。

盧秀燕表示，房屋倒塌情形非常嚴重，沒辦法使用大型機具，可能造成隔壁棟連續倒塌，只能用微型機具和人工徒手救援，還有兩位工人受困我們不會放棄，一定會搶救到最後一秒鐘。

盧秀燕說，因為現場瓦斯水電管線破壞，擔心災情擴大，消防局已暫時斷水電瓦斯，以全力救援優先，受影響住戶已通知疏散。第一時間救人為主，再來做後續工作，感謝現場辛苦救援的消防同仁。

對於受難家屬有說為什麼不用機具直接救人，盧秀燕強調，技師公會專業人員的建議，我們要信任專業，這是民國30、40年的建物，當初在蓋的時候是相連的，如果造成更嚴重倒塌可能會讓受困工人埋得更深，我們跟家屬一樣心急，我們一定會救到最後一秒鐘。