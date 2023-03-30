去年爆出被打破的故宮典藏清瓷，經過數個月的修復及內部作業檢討，今年以《文物檢測與修復在故宮》特展在民眾面前亮相，是三件文物在台的首次公開展示，也是故宮對外宣告「向修復邁出第一步」，也藉此展向民眾展示故宮平日對文物例行的檢測、維護與修復。

故宮副院長余佩瑾指出，此次特展固然與去年文物破損事件有關，「尚時很多人表達對故宮的不滿、不信任，我們再次致歉。」她也表示半年來對同仁定期舉辦訓練課程，文物典藏環境與包裝也都在進行改善，「去年我們曾經承諾一定要修復這3件受損的瓷器，等修復完成也一定公開展示」她指出希望透過此展，也讓社會大眾了解故宮這幾年來的努力。

針對3件破損清瓷的修復，故宮助理研究員陳澄波指出，因3件瓷器均是高溫燒結，破片斷口邊緣光滑平整，因此採用高強度的環氧樹脂為為黏著劑，此次展示的修復成果是以審美價值的角度出發，有別於保留歷史痕跡的作法，經黏合、填補、上色後，基本上在展示時一般人憑肉眼需非常仔細由不同角度、光線下反覆檢視才有可能看出痕跡。陳澄波也強調，修復方法很多樣，會視博物館的典藏與展示理念，多方考量後才決定修復方向。

除了3件修復的清瓷，此次也展出了兩件由副研究員洪順興修復的絹本畫，以〈宋學松年 十八學士圖〉為例，洪順興指出自己雖已在故宮近20年，初接觸此畫時仍不敢貿然進行裝裱修復，最後他以保留後半部原始裝裱，只重新處理前半部的方式，保留最多的歷史訊息，他也指出，修復師進行修復的原則，在於用最小干預的方法與可逆性的材料，而以書畫修復而言，最終要達到「厚薄均調，潤潔平穩」的審美境界。

除了修復，此次特展也規畫了文物科技檢測單元，以X光影像探究象牙球、轉心瓶內部結構與製作技法等，揭露隱藏於文物內部的秘密，如商代晚期的亞醜方簋，透視影像顯示出左右耳內結構實有差異，而器底則是由三塊銘文拼接覆蓋而成；清代的〈鐶雕象牙雲龍紋套球〉過去一直紀錄共24層，但透過CT影像確實得知實為23層。