前總統馬英九赴陸行程回顧中華民國歷史，但28日參訪南京總統府時的談話，卻被綠營以他說了多次「這個」做文章，攻擊他不敢說總統2字。國民黨立委王鴻薇直言，馬英九在對岸講出中華民國、台灣總統，都有影像記錄騙不了人，綠營扭曲事實含血噴人讓人不齒，應該向社會致歉。

王鴻薇表示，馬英九在南京總統府和之後相關行程公開發言提到總統、中華民國、台灣總統，新聞傳回台灣更是讓全民肯定，然而這個不分黨派彰顯國家尊嚴，堅守立場的時刻，卻有許多綠營，直接捏造事實，公開造謠，攻擊馬總統不敢說「總統」2字，如此含血噴人，真的讓人不齒。

王鴻薇直批，其中包括王定宇、陳其邁、陳柏惟都跳出來攻擊，還在糾結「這個」，但事實上，馬英九所說的，是他在2008年就任總統時，與國父孫中山在1912年就任臨時大總統「差了這個96年」，而非「當了這個」，不曉得這些人要不要問問自己現在算哪個？怎麼都不去對岸講一下？這些人是耳朵長繭還是嘴巴只想造謠？

王鴻薇強調，更不要說馬英九在參訪南京總統府的前一個行程，是前往中山陵拜謁國父孫中山先生，參訪完畢後發表聲明時，也提到「總統」2字，晚間與江蘇省委書記信長星會面時，他也再次提到「台灣總統」4字，明明都講得很清楚，這些都有影像記錄騙不了人，民進黨人扭曲事實，應該向社會致歉。