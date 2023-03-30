每個對自我的評價不同，有些人生來樂觀，對自己自信滿滿，不過也有些人過分看輕自己，每天都在看別人臉色過日子，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座個性敏感脆弱，容易對他人的一舉一動過度糾結，經常陷入自卑的情緒無可自拔。

▍巨蟹座

巨蟹座心思細膩，能察覺到許多人不易發現的東西，因此朋友無意間的小動作很容易被巨蟹無限放大，就怕不小心得罪了對方。此外，巨蟹因為缺乏安全感，常常患得患失，無法肯定自己的價值，很容易陷入負面情緒，認為自己處處比不上別人，不自信的舉動讓身邊的人感到心疼。

▍處女座

處女座個性低調，不擅長與人交流，但心思細膩的他們很容易感覺到別人對他們的情緒變化，如果對方態度不夠友善，就會讓處女座感到慌張，生怕被人討厭，甚至陷入自卑的深淵，覺得自己一無是處。此外，做事龜毛的他們，對自己也十分苛刻，常常把自己搞得焦頭爛，不懂得放鬆。

▍天秤座

天秤座是個相當糾結的星座，無論遇到什麼事都會在內心將所有後果想過一遍，把自己搞得精疲力盡，加上天秤座與人相處時，都希望與所有人相處融洽，無法接受一點矛盾，一旦有人對他們有微詞，天秤座就會難受得無法自拔，別人的三言兩語就足以摧毀他們內心的防線，自卑到極點。

▍牡羊座

牡羊座對外總是一副樂觀的樣子，但其實他們內心脆弱自卑，很在乎旁人對自己的評價，如果有人態度不友善，牡羊座就會感到委屈，甚至不斷貶低自己。此外，牡羊個性敏感，能聽出別人的言外之意，常常懷疑自己是否值得被喜歡，因而陷入負面情緒，日子過得相當壓抑。