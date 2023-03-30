▲兩台小客車對撞後，均可見車頭嚴重損毀，撞擊力道導致占據雙向車道。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲兩台小客車對撞力道強大，車頭嚴重損毀。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲由被撞的小客車行車記錄器可知，銀色Volvo小客車跨越雙向道直衝而對撞。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲由於事故影響雙向道路，警方即刻於現場進行疏導。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於30日下午獲報，於北寧路段有車輛對撞交通事故案件。經調查後，應為駱姓男子駕駛的銀色Volvo小客車突駛入對向車道，直接撞擊陳男駕駛的黑色BMW小客車，兩台車車頭皆嚴重損毀，幸好兩人均僅有輕傷無大礙，也讓被網友稱為「瑞典坦克」的Volvo對上BMW的「對決」，以平手收場。

市警局說明，經通報後緊急趕到現場處置，只見黑色及銀色自小客車車頭均嚴重毀損，經查疑似駱男駕駛銀色自小客車高速駛入對向車道，撞擊陳男所駕駛之黑色自小客車所導致。而現場對撞力道強烈，導致事故現場佔據兩車道，員警也在兩側路口疏導管制交通，引導用路人提前改道，交通隊進行後續事故處理程序。

市警局表示，幸好兩位駕駛均僅輕傷，經通報救護單位後，分別送往基隆長庚醫院及衛福部立基隆醫院治療，經呼氣酒精測試雙方均無酒精反應，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

值得一提的是，兩台對撞的小客車分別為網友號稱「瑞典坦克」的Volvo和「雙B」之一的BMW，都以安全性著稱。在這次突如其來的「對決」之下，雖兩輛車車頭都嚴重損毀，但兩位駕駛均僅有輕傷的狀況下，就「安全性」部分，或可說是以「平手」收場。