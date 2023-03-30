桃園市桃園區中興國中烏龜太多，學校徵求認養。（賴佑維攝）

桃園市桃園區中興國中景觀池多年前有民眾棄養烏龜，起初僅有4、5隻，沒想到近幾年被棄養的烏龜越來越多，竟暴增到20餘隻，景觀池因此優養化嚴重，學校若要常清洗恐耗費不少經費。校方發布認養訊息，希望師生、民眾可以將烏龜帶回家。

中興國中校長王朝鍵表示，學校的景觀池原本僅有養魚，可能有民眾家裡養烏龜，後來不想照顧，因此趁著沒人注意拿到景觀池放生，2、3年前僅有4、5隻左右，沒想到最近幾年棄養者越來越多，經清點後已經有20餘隻。

王朝鍵說，過去景觀池都是1年清洗一次，但近來清洗完僅1周，水池又不見清澈，詢問過清洗團隊，加上水池放乾時時總會發現大量疑似排泄物，分析應該是烏龜太多，排泄物造成水池優養化，因此不得不呼籲民眾認領。希望可以將烏龜降到個位數，避免影響水質。

王朝鍵提到，29日發出訊息，希望師生、民眾可以認領烏龜，若認領狀況不如預期，則會請桃園市動物保護防疫處協助。因為生態惡劣，景觀池目前剩下的魚也比以往還要少，他也說，利用此機會宣導生命教育，如寵物不應該隨意棄養，否則將造成生態問題。

校方表示，因為學生有時也會餵養烏龜，因此烏龜相當親人，看到有人接近，還會主動游近人群。目前已有2名老師、數位民眾詢問認養問題，但希望烏龜被認養後，能有適合牠們生長的環境，也會請教動保處，認養者應該具備哪些條件，讓烏龜往後日子仍可以開心的生活。