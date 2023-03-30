闖燕鷗保護區釣鱸魚 馬祖海巡取締5釣客函送

正值馬祖鱸魚季尾聲，馬祖海巡隊留意到近期許多釣客專程來甩竿釣魚，今(30)日10時執勤時獲報，北竿鐵尖島外海0.2浬處，一艘疑似本國籍漁船違規載運5名釣客，登燕鷗保護區島垂釣，警方隨即錄影蒐證並取締函送。

馬祖海巡隊CP-1052艇接獲第11巡防區通報，釣客搭乘漁船「崴○號」正在海釣，隨即前往鐵尖島執行取締。海巡隊表示，釣客已違反縣政府第20084號公告，「全年嚴禁民眾攀登或進入核心區，但學術及教育目的者惟需先向主管機關申請許可」及「於每年十月至翌年三月未持有漁民證之釣客禁止於燕鷗保護區島礁垂釣」。

經連江縣政府確認違法漁船無申請登島許可，5名釣客也無漁民證，副知海保署第11海洋保育工作站後，將函送連江縣產業發展處進行裁罰。

馬祖海巡隊特別指出，馬祖海域周邊島礁為燕鷗過境、棲息、繁殖的區域，巡邏保育為本隊重點勤務，呼籲漁民及釣友務必注意避免違法，共同攜手維護海洋生態保育。