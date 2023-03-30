桃園市52歲葉姓機車騎士安全帽沒戴好，29日晚間被桃園警分局巡邏員警發現，因為其行進間搖晃不定，警方尾隨攔查，不料葉男竟高速闖紅燈、隨意變換車道、跨越車道，警方攔查到案發現酒測為0.33毫克，依法送辦外，針對違規高達17次逐一開罰，不算酒駕罰單，就可罰到4.9萬。

警方表示，29日22時50分許，桃園警察分局埔子派出所員警黃冠穎及林奕儒巡邏時，於桃園夜市附近發現葉姓機車騎士未依規定佩戴安全帽，且行進間搖晃不定，立即尾隨準備攔查。

葉男驚覺員警靠近，不顧夜市人車眾多，立即高速逃逸，員警立即呼叫警網協助攔查。葉男為了甩開員警，沿路高速闖越紅燈、任意變換車道、跨越車道行駛險象環生，之後在民生路遭員警攔查到案，經實施酒測為0.33毫克，據瞭解葉男在家中飲用啤酒加保力達後想到夜市吃消夜，見到員警擔心酒駕被攔查，於是逃逸拒檢，全案依法移請偵辦。