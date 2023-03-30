志工們將「愛心潤餅」分送到溪北地區身障獨居長者的家中。（蓮心園提供／張毓翎台南傳真）

清明節將至，北台南家扶日前也邀請親子38人參加中心舉辦的食育大開活動。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

台南市蓮心園基金會30日號召社區志工、蓮心園工作人員及院生們，以在地、健康食材來製作「愛心潤餅」，並分送到溪北地區身障獨居長者的家中，讓蓮心園的院生及受照顧的社區獨居老人感受節日氣氛。

蓮心園啟智中心的餐廳，今天準備許多在地食材，包含高麗菜絲、豆芽菜、蛋皮、豬肉絲、花生粉等，讓院生在教保員老師帶領下，親手捲出新鮮可口的潤餅。

蓮心園董事長張田黨表示，清明節是台灣民俗節慶中相當重要的日子，希望藉由習俗節慶活動，讓獨居老人回憶舊時的生活情境，並藉此讓啟智中心的孩子們學習如何包潤餅，了解民俗節日的意義，更透過此活動廣邀社區志工及民眾共同參與，了解身心障礙的孩子們。

清明節將至，北台南家扶日前也邀請親子38人參加中心舉辦的食育大開活動，由營養師侯金茹運用健康的食材，教導親子手作潤餅，讓平日忙於生計、較少有機會陪伴孩子的家長，透過潤餅製作活絡關係，享受親子共作樂趣。