百貨母親節優惠陸續開跑，京站的女王節今年就以美麗冒險ing「做自己的女王」為主題，推出總回饋率高達18%的優惠以外，還因應政府普發6000元現金，特別推出卡友加碼抽獎活動「六千送六千！這波最有感」以及萬件6000元組合商品，而統一時代百貨台北店則帶來最高25%回饋，還特別攜手館內20多個品牌推出6000元滿額優惠，希望能比去年疫情中的母親節能帶來更高的業績。

京站的萬國通路，原價1萬2960元，特價6000元。（京站提供）

京站的綠藤生機全新純淨香氛品牌auscentic，微香沐浴保養組，原價2060元，特價1750元。（京站提供）

京站就將於4月6日至5月14日推出母親節優惠，不僅享全館7折起優惠，還有全館線上下Q卡友限定，首4日享化妝品、內衣、香氛滿2000送200，刷花旗4000送200元，累積消費滿4000再加送100，總回饋率高達18 %，另當日全館滿4000送200，而當日單筆滿1499元即送實用回門禮，像好Q時尚萬用包、好Q袋中袋等全檔期再享Q卡友憑當日消費發票，全館累滿2000元即抽一次獎的活動，有機會抽中峇里島ATV四輪越野5日遊、宿霧鯨鯊浮潛共舞5日遊等旅遊套票，同時Q卡友單筆消費滿6000元，即有機會再抽6000元商贈券，趁優惠入手省錢更有感。

統一時代百貨台北店的法國特福 360度旋風氣炸鍋、PerfectMix+調理機，原價1萬5890元，特價6000元，限量5組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的象印多功能智慧烘焙機、1L電器快煮壺，原價1萬1500元，特價6000元，限量10組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的美人節檔期同樣於4月6日開跑，首4日化妝品、香氛、內衣滿2000送300，全館指定櫃滿3000送300，還有超強支付優惠，像搭配icashPay支付滿6000再送300，icashPay綁定聯名卡加碼滿6000再加送200，合計最多滿6000送1400，另持台灣Pay支付滿1000加送100，或使用悠遊付享最高9%回饋，而化妝品品牌買一送多超狂特惠組合最低3折起，整體回饋就超過23%回饋，同時攜手館內20多個品牌推出6000元滿額優惠及超划算、最低38折起6000元特惠組合，希望消費者的6000元能享最高回饋。