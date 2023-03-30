日前高雄地區降雨，且天氣逐漸轉熱，病媒蚊好發期即將來臨，高市府持續密切監測相關數值，近期更加強登革熱防治作業，提早展開防疫整備工作，並於29日在前鎮區朝陽寺前廣場舉辦「防登革熱日」38行政區同步巡檢暨環境大掃蕩誓師大會活動，盼能降低社區病媒蚊密度，防範本土登革熱疫情發生流行。

時序即將進入夏季，高市府在登革熱流行季之前，提早展開防疫整備工作，高市府29日在前鎮區朝陽寺前廣場舉辦「防登革熱日」38行政區同步巡檢暨環境大掃蕩誓師大會活動，由市府副祕書長陳盈秀率環保、衛生、民政、勞工、教育局等局處親自示範「巡、倒、清、刷」登革熱防治工作，清除容器積水，並視察環保局執行溝壁沖刷蟲卵作業，也隨即前往國際移工宿舍了解高效能捕蚊燈監控及宿舍環境管理，希望透過多元化防疫策略及全體市民共同參與，降低社區病媒蚊密度，防範本土登革熱疫情發生流行。

陳盈秀表示，今年國內邊境政策全面開放，國際往來交流將更為頻繁，截至目前全國境外移入登革熱確診累計14例（高雄5例），目前國內雖無本土疫情，但預估入夏之後將面臨嚴峻疫情挑戰，為防範疫情發生流行，高市府今年提早展開各項防疫工作，訂定「決戰境外邊境檢疫-移工入境NS1採檢」、「醫療整合醫療照護」、「病媒監控科技防疫」及「全民防登革熱動員」等4大行動專案。

病毒監控部分，加強執行國際移工入境登革熱NS1快篩及基層診所整合式醫療照護；在環境控制方面，透過科技防疫，以誘殺桶(Gravitrap)及高效能捕蚊燈進行高風險場域病媒密度監控，並訂定每周三為「防登革熱日」，期望透過市府防疫團隊及民眾共同合作，嚴防本土登革熱疫情發生。

衛生局呼籲，民眾可於每周三防登革熱日定期主動巡查清除住家室內、外可能積水之處，若因近期節水期間而需儲水，務必妥善加蓋，避免孳生病媒蚊。返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並告知醫師相關活動史，以利醫師及早診斷，共同維護自身及社區健康安全。