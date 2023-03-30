前總統馬英九赴武漢參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」，稱讚中共抗疫「是對人類的貢獻」，民進黨發言人卓冠廷今痛批，一邊扯自己國家後腿、貶低台灣防疫成果。

卓冠廷指出，台灣人不會忘記當初馬英九和國民黨如何扯國家防疫的後腿，以及中共在世衛組織和疫苗採購上如何打壓台灣，國際社會更不會忘記正是因為中共隱匿疫情，才造成無法計算的生命財產傷害。

他說，馬英九為了拍習近平馬屁，不惜公然違背自己昨天才寫下的「歷史絕不能遺忘」理念。尤其，上個月是吹哨醫師李文亮逝世三周年，中共對李文亮醫師的荒謬對待記憶猶新，馬英九卻已在替中共防疫歌功頌德，替世界罪人開脫，真的頭殼壞去。

卓冠廷指出，馬英九當初在台灣疫情剛開始升溫時，批評政府不出口口罩到中國「失策」、「沒愛心」；自己卻不顧指揮中心禁令，公然跑攤發口罩讓民眾排隊；更曾經無視國人強烈疑慮與中共打壓現實，不斷呼籲「不該拒絕中國疫苗」，為了選舉還昧著良心說「台灣防疫成績不能看」。

卓冠廷表示，當初中共向全世界隱匿疫情，習近平更強推「嚴格封控」、「方艙醫院」，並拒絕引進外國疫苗的防疫政策，造成中國內部巨大的人民受害與經濟衰退，最終引發「白紙運動」；不僅中國人民受苦，上百萬在中國居住生活的台灣人也深受其害。

他說，如今，中共為了鞏固政權而在防疫政策「急轉彎」，卻沒有一句對自家人民與世界的道歉，連世衛組織要求中國公布病毒起源數據都置之不理，更不見其絲毫悔意。馬英九此時還跑去幫背書，真的是不倫不類完全在幫習近平「抗疫勝利」的「大外宣」背書。